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Украина собралась приостановить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Украина собралась приостановить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Украинский регулятор энергорынка планирует ограничить до нуля существующую пропускную способность межгосударственных сечений с РФ и Белоруссией для импорта электроэнергии на июнь-сентябрь 2021 года.

Проект соответствующего решения включен в повестку заседания Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на 26 мая. Документ обнародован на сайте комиссии.

Победителям ранее проведенных аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами будут возмещены средства.

Как сообщалось, в апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами. Срок действия соответствующей нормы в законодательстве истек 31 декабря 2020 года.

В середине мая 2021 года регулятор вновь получил законодательное право до конца 2021 года ограничивать пропускную способность, распределяющуюся на месячных и суточных аукционах со странами, которые не являются членами Энергосообщества.

Минэнерго Украины ранее в мае направило НКРЭКУ письмо, в котором попросило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По мнению министерства, ориентация на импорт электроэнергии из стран - не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности. Одной из таких стратегических целей Минэнерго считает интеграцию энергосистемы Украины в ENTSO-E.

Кроме того, импорт ухудшает финансово-экономическое состояние украинских производителей электроэнергии, качество выполнения графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли. Импорт, по мнению министерства, также негативно влияет на способность местных производителей электроэнергии обеспечить закупку топлива в достаточных для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода объемах.

Импорт помог избежать отключений потребителей

По данным статистики, Украина в январе-апреле 2021 года сократила импорт электроэнергии в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 946,9 млн кВт.ч. Более половины всего импорта пришлась на поставки из Белоруссии – 511,6 млн кВт.ч. Поставки из РФ были намного меньше – 101 млн кВт.ч.

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии помог Украине этой зимой избежать отключений потребителей от электроэнергии, отмечало ранее украинское Минэнерго.

Украина в феврале возобновила импорт электроэнергии из РФ, несмотря на то, что в прогнозном балансе электроэнергии на 2021 год, подготовленном министерством энергетики Украины, импорт электроэнергии из России, как и экспорт не были предусмотрены. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в украинской энергетике, усугубившейся из-за сильных морозов.

Украина РФ Белоруссия

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