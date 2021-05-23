Россия передала Сербии партию военной техники

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Поставленная Россией в Сербию в рамках военно-технической помощи партия модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС способна укрепить боевой потенциал армии республики, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Об этом он сказал на церемонии передачи машин, которая состоялась в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.

В ней приняли участие зампредседателя правительства - министр обороны Сербии Небойша Стефанович, статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков, высшее военное командование сербской армии.

Как отметил Фомин, пополнившая сербские вооруженные силы техника отвечает всем современным стандартам и требованиям, она будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Замминистра заверил, что российское военное ведомство будет и впредь развивать и укреплять двусторонние отношения, оказывать всяческое содействие модернизации Вооруженных сил Сербии.

После завершения показа бронетехники Фомин вручил начальнику Генштаба ВС Сербии генералу Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.

Представители российской делегации и министр обороны Сербии обменялись мнениями о военно-техническом сотрудничестве двух государств и региональной безопасности.

Как сообщалось, в минувший четверг в Сербии стартовали российско-сербские антитеррористические учения, они продлятся до 25 мая.