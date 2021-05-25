Фон дер Ляйен не видит положительных сдвигов в поведении РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не видит позитивных сдвигов в действиях России в отношении ЕС.

"Общая тенденция не меняется. Точнее, она становится только хуже", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о России.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС выступает за "выборочное сотрудничество с Россией".Она обвинила Россию в таких действиях, как кибератаки, дезинформация, вмешательство в дела соседних стран.

Также глава Еврокомиссии считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели.

"Если посмотреть на "Северный поток 2" и поведение России, то это показывает, что наши многолетние попытки многие годы улучшить отношения с Россией не преуспели. Экономическое сотрудничество становилось все более и более сложным потому, что российская экономика сильно зависит от нефти, газа и прибыли от энергетики", - заявила она журналистам в понедельник в Брюсселе.

По ее словам, российские власти "пытались модернизировать экономику, используя прибыль от продажи нефти и газа в большом масштабе. Но, чтобы модернизировать экономику, вам нужны инновации, молодежь, критические умы", - заявила она. По ее словам, российские власти не готовы сотрудничать с ЕС в "конструктивном режиме".