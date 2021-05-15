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ЕС выразил сожаление по поводу указа РФ о недружественных государствах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз сожалеет о публикации в России указа "О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств", заявил от имени Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС считает необоснованными обвинения в недружественных действиях", - говорится в коммюнике, опубликованном вечером в субботу в Брюсселе.

В документе сказано, что ЕС считает этот указ несовместимым с Венской конвенцией 1961 года, в которой говорится об обязанностях принимающего государства по обеспечению функционирования дипломатических представительств. Он призывает Россию "пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам заявил, что Евросоюз продолжит согласовывать свою позицию со своими партнерами: с Чешской Республикой, государством-членом ЕС, и Соединенными Штатами Америки.

ЕС Жозеп Боррель

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