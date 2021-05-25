Singapore Airlines прекратит летать над Белоруссией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines (SIA) меняет маршруты некоторых своих авиарейсов в Европу, чтобы они не проходили через воздушное пространство Белоруссии, сообщил телеканал Channel News Asia.

В авиакомпании связали это решение с принудительной посадкой самолета Ryanair и добавили, что продолжают следить за ситуацией.

23 мая рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, перехватил истребитель белорусских ВВС и проводил до Минска. Сообщалось, что аэропорт Минска получил письмо о том, что борт заминирован и что пилоты сами решили садиться в Минске, а не в другом аэропорту. После посадки был задержан летевший этим рейсом оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Бомбы на борту не оказалось.

На следующий день Ryanair назвала случившееся актом воздушного пиратства. Европейские авиакомпании одна за другой стали отказываться от полетов через белорусское воздушное пространство. Правительство Литвы запретило принимать рейсы, пролетевшие над Белоруссией.

Вечером 24 мая саммит Евросоюза рекомендовал Совету ЕС принять меры и закрыть воздушное пространство ЕС и аэропорты для белорусских авиакомпаний, а также призвал европейских авиаперевозчиков не летать над Белоруссией. Такое же решение перед этим приняло правительство Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский также решил закрыть авиасообщение с Белоруссией.