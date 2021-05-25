Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия3 : 2ОТБелоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия3 : 1Канада КанадаОконченподробнееAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Singapore Airlines прекратит летать над Белоруссией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines (SIA) меняет маршруты некоторых своих авиарейсов в Европу, чтобы они не проходили через воздушное пространство Белоруссии, сообщил телеканал Channel News Asia.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

В авиакомпании связали это решение с принудительной посадкой самолета Ryanair и добавили, что продолжают следить за ситуацией.

23 мая рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, перехватил истребитель белорусских ВВС и проводил до Минска. Сообщалось, что аэропорт Минска получил письмо о том, что борт заминирован и что пилоты сами решили садиться в Минске, а не в другом аэропорту. После посадки был задержан летевший этим рейсом оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Бомбы на борту не оказалось.

На следующий день Ryanair назвала случившееся актом воздушного пиратства. Европейские авиакомпании одна за другой стали отказываться от полетов через белорусское воздушное пространство. Правительство Литвы запретило принимать рейсы, пролетевшие над Белоруссией.

Вечером 24 мая саммит Евросоюза рекомендовал Совету ЕС принять меры и закрыть воздушное пространство ЕС и аэропорты для белорусских авиакомпаний, а также призвал европейских авиаперевозчиков не летать над Белоруссией. Такое же решение перед этим приняло правительство Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский также решил закрыть авиасообщение с Белоруссией.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Singapore Airlines Сингапур Европа Белоруссия Роман Протасевич Евросоюз Минск Ryanair

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая

Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" прекратит летать в Париж и Лондон до 30 октября

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Что случилось этой ночью: вторник, 25 мая

Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных

Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

США и ЕС пообещали привлечь к ответственности президента Белоруссии

Пандемия коронавируса

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"

Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"

Суд в США вынес приговор россиянину после попытки кибератаки на Tesla

Дипломатическое противостояние

Саммит ЕС поручил Боррелю подготовить доклад о действиях в отношении РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');