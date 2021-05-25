Киев выступил за жесткий ответ Минску после инцидента с самолетом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов возложил на белорусского президента Александра Лукашенко ответственность за принудительную посадку самолета Ryanair в минском аэропорту и заявил, что эти действия не могут оставаться без ответа.

"Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", - написал Данилов на своей странице в фейсбуке.

По его словам, задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находившегося на борту самолета, - "это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

"Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что "авантюристические решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводит к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), сбиванием украинского Boeing 737 под Тегераном (2020) и др."

"Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", - отметил Данилов.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина приняла решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, поскольку заботится о защите своих граждан. "Мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сказал Кулеба в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ведомства во вторник.

В то же время министр добавил, что это решение также приведет к определенному увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать через Украину, и соответственно, будут платить транзитные средства Киеву.

"Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным", - подчеркнул Кулеба.

Инцидент с самолетом Ryanair

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолета ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС". В ХАМАС опровергли свою причастность к данному инциденту.