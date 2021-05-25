Литва просит признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Литва просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным и начать расследование дела о принуждении Минском к посадке летевшего в Вильнюс пассажирского самолета.

Как сообщает Министерство транспорта республики, Литва официально обратилась в эту специализированную организацию ООН в связи с воскресным инцидентом.

"Литва официально просит ICAO начать международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого инцидента и готова предоставить всю информацию для такого расследования. Мы также просим признать воздушное пространство Беларуси небезопасным", - говорится в обращении министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса.

По его словам, есть серьезные признаки того, что принудительная посадка самолета Ryanair нарушает Чикагскую конвенцию (Конвенция о международной гражданской авиации - ИФ) и может считаться незаконным действием. Конвенция запрещает захват самолета или сознательное предоставление вводящей в заблуждение информации, которая представляет угрозу для безопасности воздушного судна.

Как сказал Скуодис, Агентство Евросоюза по авиационной безопасности выразило обеспокоенность в связи с опасностью для коммерческих полетов над Белоруссией. Агентство рекомендовало европейским авиаперевозчикам соблюдать осторожность при полетах в Минском регионе.

Кабмин Литвы в понедельник запретил авиакомпаниям летать в Литву или из нее через воздушное пространство Белоруссии.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая 2021 года в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. Позднее выяснилось, что на борту находился редактор внесенного в список экстремистских телеграмм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) назвала принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом, потребовав освобождения Протасевича.

Правительство Литвы запретило своим самолетам пересекать воздушное пространство Белоруссии. Запрет вступает в силу 25 мая в 00 часов по местному времени.

Власти Украины объявили, что прекратят авиасообщение с Белоруссией со среды, 26 мая.

Также выполнять рейсы в воздушном пространстве Белоруссии отказались австрийская Austrian Airlines, немецкая Lufthansa, финская Finnair, французская Air France. Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines (SIA) также перенаправляет часть своих авиарейсов, чтобы их маршруты не проходили через воздушное пространство Белоруссии, а транспортный департамент Эстонии направил авиакомпаниям страны рекомендацию избегать воздушного пространства Белоруссии и внести соответствующие изменения в расписания полетов.