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Бомбардировщик США во время полета над Балтикой нес настоящие авиабомбы

Бомбардировщик США во время полета над Балтикой нес настоящие авиабомбы
B-52H Stratofortress. Архивное фото
Фото: Stocktrek Images/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в ходе полета в регионе Балтики на минувшей неделе был оснащен настоящими авиационными бомбами MK-82, сообщили ВВС США.

Согласно распространенной американскими военными фотографии, в бомбоотсек бомбардировщика перед вылетом 21 мая с авиабазы Морон в Испании было загружено девять таких авиабомб. Всего В-52H способен нести 51 бомбу MK-82.

Отмечается, что самолет тогда выполнил полет в район полигона в Латвии, где его экипаж "потренировался во взаимодействии с латвийскими авианаводчиками".

"Стратегические бомбардировочные миссии повышают подготовку, необходимую для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов по всему миру", - подчеркнули в ВВС США.

Тренировка в районе Черного моря

Как сообщило во вторник Командование ВВС США в Европе, накануне пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершила полет в район Черного моря, где провела тренировку по нанесению ударов по целям в регионе.

"Бомбардировщики отработали действия по условным целям в регионе Черного моря перед тем, как вернуться на авиабазу Морон в Испании", - говорится в сообщении.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, 18 мая на авиабазу Морон на юго-западе Испании прибыла оперативная бомбардировочная группа B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана).

США

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