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Подмосковного криминального авторитета экстрадируют из Польши

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Польши выдали России подмосковного криминального авторитета по кличке Циркач, обвиняемого в организации заказных убийств и занятии высшего положения в преступной иерархии.

"По требованию Генпрокуратуры РФ, компетентные органы Польши экстрадируют в Россию гражданина РФ Олега Пирогова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, в 2006 года в Подмосковье группа лиц, среди которых были Пирогов по прозвищу Циркач и некий Юрий Лохматов, боролись за разделение сферы влияния в криминальном мире. В том же году Пирогов решил устранить своего конкурента Лохматова. По заказу Циркача Лохматова застрелили в декабре 2006 года.

Как считает следствие, в мае 2011 года Циркач в ресторане "Каретный двор" в Москве занял высшее положение в преступной иерархии.

Таким образом, по данным правоохранительных органов, Пирогов на этой позиции "создавал условия для преступлений на территории Московской области, сращивание интересов организованной преступности, а также непосредственно принимал участие в разделе сфер преступного влияния и распределения преступных доходов".

Поскольку Пирогов скрылся заграницей, его объявили в международный розыск и в июле 2020 года задержали в Польше, отметили в Генпрокуратуре. Запрос об экстрадиции, направленный в эту страну, был удовлетворен.

В среду криминальный авторитет в сопровождении спецконвоя будет доставлен в Россию.

Польша Россия Олег Пирогов

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