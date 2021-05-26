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Москва призвала Лондон прекратить "деструктивную деятельность" у границ РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Москва призывает Великобританию прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у российских границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге в среду Захарова отметила, что в Москве обратили внимание на высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который назвал Россию "противником, который представляет угрозу номер один Соединенному Королевству".

"Его антироссийская риторика лишена какой-либо конкретики. Со своей стороны хотели бы порекомендовать британским стратегам прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у границ нашей страны. Они знают, о чем идет речь", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что "у Лондона хватит политической зрелости провести более трезвый анализ происходящего и заняться не мнимыми, а реальными проблемами своей страны".

Великобритания Россия МИД РФ Мария Захарова

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