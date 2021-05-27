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МИД РФ призвал Лондон отказаться от провокационной риторики

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Владимир Титов в ходе телефонного разговора с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон призвал к корректировке политики Соединенного Королевства на российском направлении.

Как сообщили на Смоленской площади, телефонный разговор Титова и Мортон состоялся в четверг по инициативе британской стороны.

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"Обсуждено текущее состояние российско-британских отношений. С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов", - сказали в МИД РФ.

"Подчеркнута непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении отмечается, что "в позитиве отмечена сохраняющаяся положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве, настрой на дальнейшее укрепление связей в культурно-гуманитарной сфере".

Кроме того, в ходе разговора была подтверждена обоюдная нацеленность на представительное участие стран в намеченных в августе этого года торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею прибытия в порт Архангельска первого Северного конвоя из Великобритании.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Белоруссии и на Украине, сообщили в МИД РФ.

МИД РФ Владимир Титов Великобритания Венди Мортон

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