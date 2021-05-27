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СПЧ ООН призвал создать комиссию по нарушениям прав человека в секторе Газа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН) принял резолюцию, призывающую к созданию комиссии по расследованию предполагаемых нарушений прав человека в секторе Газа и Израиле.

"Совет по правам человека ООН только что принял резолюцию о создании постоянной комиссии по расследованию предполагаемых нарушений прав человека и злоупотреблений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также в Израиле", - говорится в сообщении СПЧ ООН в твиттере.

За резолюцию проголосовали 24 члена совета, против - девять. Еще 14 воздержались. Комиссия, как предполагается, будет расследовать как последние события в секторе Газа, так и "систематические" нарушения прав человека на палестинских территориях и в Израиле.

Ранее верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет заявила, что ракетные удары Израиля по Газе, которые привели к гибели гражданского населения, могут быть квалифицированы как военное преступление.

Израиль назвал принятие СПЧ ООН резолюции, призывающей к созданию расследований нарушений прав человека на палестинских и израильских территориях, "моральным пятном на международном сообществе и ООН" и не намерен сотрудничать с ней, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление МИД Израиля.

"Это решение не содержит ни одной отсылки к террористической группировке ХАМАС и полностью игнорирует 4,3 тыс. ракет, выпущенных по израильским гражданам. Настоящая цель этой комиссии заключается в обелении преступлений террористической группировки ХАМАС и в том, чтобы обвинить Израиль за действия в защиту своих граждан", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что силы Армии обороны Израиля действовали в соответствии с международным правом, когда защищали собственных граждан, в то время как члены группировки ХАМАС обстреливали ракетами мирное население.

Также в заявлении говорится, что Израиль благодарен девяти странам, проголосовавшим против резолюции о создании комиссии, и что он не намерен сотрудничать с ней.

На прошлой неделе вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками. Израиль наносил удары по сектору Газа в ответ на пуски ракет оттуда с 10 мая. Цель операции была - подорвать военные возможности палестинских группировок: уничтожить вооружение, подземные сооружения, используемые боевиками здания.

СПЧ ООН Сектор Газа Израиль Палестина ХАМАС

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