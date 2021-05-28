Всебелорусское народное собрание наделят правом объявлять импичмент президенту

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Всебелорусское народное собрание сможет объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены, сообщил председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич.

"Предлагается перераспределить полномочия парламента к всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента республики Белоруссия. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления", - сказал Миклашевич в пятницу на заседании конституционной комиссии в Минске.

Кроме того, по словам Миклашевича, собрание следует наделить правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента.

Статус всебелорусского собрания как высшего представительного органа народовластия планируют отразить в Конституции. "Предлагается установить в Конституции следующий статус всебелорусского народного собрания: всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия в республике Беларусь", - отметил Миклашевич.

"Установление в конституции статуса всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси", - добавил глава КС.

Он пояснил, что собрание состоит из всех депутатов палаты представителей и членов совета республики, представителей местных органов самоуправления всех регионов, представителей политических партий и общественных объединений. "Численность членов всебелорусского народного собрания составляет 2500 человек. Постоянно действующим органов всебелорусского собрания является президиум, председателем президиума избирается членами ВНС. Всебелорусское народное собрание созывается президиумом... не реже одного раза в пять лет", - рассказал Миклашевич.

Он указал, что внеочередное собрание может быть созвано по инициативе президента или парламента, а также не менее 150 тысяч граждан. При этом решения собрания являются обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами.