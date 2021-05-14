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В Белоруссии предложили ограничить функцию президента в части издания декретов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии предложили ограничить функцию президента в части издания декретов, сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич на заседании конституционной комиссии в пятницу.

"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции (предлагается - ИФ) исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - сказал Миклашевич.

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Как сообщалось, во время Всебелорусского народного собрания президент страны Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года, а в начале следующего года он может быть вынесен на референдум. При этом глава государства высказал предположение, что референдум по Конституции могут совместить с местными выборами.

В середине марта Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

До 1 августа нынешнего года комиссия должна представить президенту выработанные предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум. В состав комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда страны Миклашевичем.

Белоруссия

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