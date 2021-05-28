Лукашенко счел, что попытка поглощения одной страны другой вызовет страшный отпор

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность поглощения в современном мире одного государства другим и заявил, что интеграция должна идти на новых принципах.

"Мир изменился, идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать дружественные государства. Это невозможно сегодня. Любая попытка поглощения государства или какой-то силой объединить, присоединить, вызовет страшный отпор в этом государстве", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с главами правительств стран СНГ.

Он подчеркнул, что "надо принимать де-факто и де-юре то, что есть, и на этой основе не потеряв то, что есть, идти вперед, интегрируясь на новых принципах.