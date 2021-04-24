Лукашенко заявил, что речи о поглощении Белоруссии Россией не идёт

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассуждения о возможности поглощения страны Россией не имеют под собой основания, и на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным эта тема не обсуждалась.

"Даже речи об этом не шло. И сегодня им (оппонентам власти - ИФ) хочется нас толкнуть на этот путь ... Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно", - сказал он.

Как передает госагентство БелТА, так Лукашенко ответил на вопрос журналистов во время поездки в Наровлянский район. По его словам, поглощение Белоруссии Россией не нужно ни Минску, ни Москве.

Как отметил Лукашенко, он неоднократно говорил, что белорусам посчастливилось построить независимое государство. "Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что 22 апреля президент Белоруссии посетил Россию с рабочим визитом. Переговоры Путина и Лукашенко в Москве продлились почти четыре часа.