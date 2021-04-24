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Лукашенко заявил, что речи о поглощении Белоруссии Россией не идёт

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассуждения о возможности поглощения страны Россией не имеют под собой основания, и на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным эта тема не обсуждалась.

"Даже речи об этом не шло. И сегодня им (оппонентам власти - ИФ) хочется нас толкнуть на этот путь ... Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно", - сказал он.

Как передает госагентство БелТА, так Лукашенко ответил на вопрос журналистов во время поездки в Наровлянский район. По его словам, поглощение Белоруссии Россией не нужно ни Минску, ни Москве.

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Как отметил Лукашенко, он неоднократно говорил, что белорусам посчастливилось построить независимое государство. "Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что 22 апреля президент Белоруссии посетил Россию с рабочим визитом. Переговоры Путина и Лукашенко в Москве продлились почти четыре часа.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

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