Израиль продлил запрет на поездки в Россию и на Украину из-за COVID-19

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля продлили до 16 июня запрет на поездки в семь стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, в том числе в Россию и на Украину, пишет в пятницу издание The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным израильского Минздрава, в "красный" список стран также включены Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия.

Жители Израиля по возвращении из этих стран должны будут уйти на карантин даже в случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели коронавирусом.

При этом с 23 мая Израиль возобновил туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию путешественников - групп до 30 человек. Так, накануне в Израиль прибыла первая группа туристов. Ожидается, что в страну до 15 июня прибудут примерно 20 таких групп, в частности, из США, Великобритании и Германии. Путешественникам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус до полета в Израиль и сделать еще один тест в аэропорту "Бен-Гурион".

Как отмечают западные СМИ, израильское министерство туризма в июле надеется увеличить число групп иностранных туристов.