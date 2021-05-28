Украинского дипломата вызвали в МИД РФ из-за провокации у посольства в Киеве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у российского посольства в Киеве, сообщили в пятницу в МИД России.

Дипломат был вызван в МИД России в пятницу, сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

В МИД России напомнили, что 26 мая у здания российского посольства "представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий "перформанс", в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства".

По данным министерства, украинскому дипломату сообщили, что российская сторона рассматривает новую провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. "Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом", - заявили в МИД РФ.