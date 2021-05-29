Почту Испании обвинили в расизме из-за марок цветов кожи

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Государственная почтовая служба Испании выпустила набор из четырех марок разных оттенков кожи, чтобы привлечь внимание к проблеме расового неравенства, но столкнулась с критикой в свой адрес со стороны активистов борьбы с расизмом. Как сообщает The Guardian, почту Испании обвинили в разрушительном и контрпродуктивном подходе к проблеме равенства.

На этой неделе испанская почта представила набор "Марок равенства", изображающий четыре оттенка кожи, причем чем оттенок светлее, тем дороже стоит марка. Так, самая светлая стоит 1,6 евро, самая темная - 0,7 евро. Выпуск марок был приурочен к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.

В почтовой службе пояснили, что ценность человека не должна определяться цветом кожи, а выпущенная коллекция марок является "отражением болезненной и несправедливой реальности", которой быть не должно. Однако активистов борьбы с расизмом кампания испанской почты возмутила.

Например, историк Антуми Тоасидже, возглавляющий правительственный совет по ликвидации расовой или этнической дискриминации, выразил мнение в твиттере, что ирония и двусмысленность не помогают решить проблему неравенства.

"Кампания, которая возмущает тех, кого якобы защищает, всегда является ошибкой", - написал Тоасидже, призвав отменить кампанию.

Мадридское отделение неправительственной антирасистской организации SOS Racismo также выразило сожаление по поводу этой инициативы.

25 мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских несколько минут продолжал давить коленом на шею Флойда, повторявшего, что он не может дышать. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет и возмутило американцев. В городах США проходили массовые акции протестов, которые нередко перетекали в беспорядки и столкновения с полицией. По примеру США антирасистские протесты прошли во многих других странах.