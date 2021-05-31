В Белоруссии в понедельник "заминировали" 270 школ и госорганизаций

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании 31 мая получили более 270 учреждений образования и госструктур Белоруссии, сообщили в министерстве внутренних дел республики.

"Соответствующие письма получили 118 минских школ, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего установлено более 270 адресатов", - проинформировали в МВД.

"Все места были обследованы сотрудниками правоохранительных органов - информация оказалась ложной. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в понедельник на электронные ящики госорганизаций (преимущественно учреждений образования) разослали сообщения о минировании.

В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности грозит лишение свободы на срок до семи лет.