Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия6 : 0Белоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия2 : 1Латвия ЛатвияОконченподробнее

Япония выделит $800 млн на вакцинацию от COVID-19 в нуждающихся странах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга во время онлайн-саммита пообещает выделить до $800млн на развитие международной программы COVAX, которая предоставляет вакцины против COVID-19 нуждающимся странам, сообщает газета The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

Есихидэ Суга выступит в качестве принимающей стороны онлайн-саммита COVAX, который пройдет в среду. В нем примут участие представители примерно из 40 стран, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и соучредителя и филантропа Microsoft Corp. Билла Гейтса.

По данным источников издания, в ходе мероприятия премьер-министр Японии также планирует предложить COVAX часть закупленных Японией доз вакцин против коронавируса. О каком именно количестве доз идет речь, не уточняется.

Фонд COVAX стремится обеспечить финансирование в размере $8,3 млрд, достаточное для 1,8 млрд доз или 30% населения развивающихся стран к началу 2022 года.

Инициатива, поддержанная ООН, на данный момент собрала около $7 млрд.

Ранее Япония уже пообещала выделить $200 млн на поддержку программы COVAX.

ВОЗ, ВТО и МВФ выступили 1 июня за справедливое распределение вакцин от COVID-19. Помимо этого организации призвали выделить $50 млрд на прекращение пандемии в странах с низким и средним уровнем доходов.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Япония коронавирус Есихидэ Суга

Новости

Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Судан сообщил о намерении изменить договор по военно-морской базе РФ

В США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

Пандемия коронавируса

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

Белый дом заявил, что встреча Байдена с Путиным "не подарок России"

Белый дом заявил, что встреча Байдена с Путиным "не подарок России"

Производитель мяса JBS пожаловался в Белый дом на предполагаемых хакеров из РФ

Что произошло за день: вторник, 1 июня

Пандемия коронавируса

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID
Пандемия коронавируса

В Турции ослабили меры против COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');