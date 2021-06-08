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Оценка падения ВВП Японии в I квартале пересмотрена до 1% с 1,3%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство Японии пересмотрело оценку падения реального ВВП страны в первом квартале 2021 года пересмотрена до 1% относительно предыдущих трех месяцев. Ранее сообщалось о сокращении экономики Японии на 1,3%.

Снижение было зафиксировано впервые со второго квартала 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр до 1,2%, сообщает Trading Economics.

Негативное влияние на японскую экономику оказывают новая волна карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также медленная вакцинация населения.

Капзатраты предприятий в январе-марте снизились на 1,2% против ранее объявленных 1,4%. Потребительские расходы упали на 1,5% (хуже предварительной оценки в 1,4%), поскольку магазины и рестораны в регионах, где был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, были закрыты или сократили часы работы.

Государственные расходы уменьшились впервые за год - на 1,1% (ранее сообщалось о падении на 1,8%).

Экспорт в первом квартале увеличился на 2,2%, импорт - на 3,9%.

В пересчете на годовые темпы ВВП Японии в январе-марте упал на 3,9%, в то время как в мае говорилось о сокращении на 5,1%. Эксперты ожидали 4,8%.

Хроника 27 января 2020 года – 08 июня 2021 годаЭкономический кризис
Япония коронавирус

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