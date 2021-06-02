Парламент Израиля избрал Ицхака Герцога президентом страны

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Парламент Израиля большинством голосов поддержал кандидатуру Ицхака Герцога на пост президента страны, сообщает Times of Israel.

Герцога поддержали 87 депутатов из 120 в Кнессете. Таким образом, позже этим летом он сменит на этом посту Реувена Ривлина.

Герцог считался фаворитом президентской гонки. Он вступит в должность 9 июля. 60-летний Герцог в молодости служил в военной разведке Израиля, затем работал секретарем в левоцентристском правительстве премьера Эхуда Барака. В 2003 году его избрали в Кнессет, в 2018 году он стал главой Еврейского агентства "Сохнут". У него трое детей.

Ицхак Герцог стал одиннадцатым по счету президентом Израиля. Его отец – Хаим Герцог – был шестым по счету президентом страны.

За пост президента Израиля боролась также 67-летняя Мирьям Перец. Ей 67 лет. Она начала активную общественную деятельность после того, как двое ее сыновей были убиты во время службы в армии. Старшего сына Перец убили на юге Ливана, младшего – в секторе Газа. Ее муж скончался в возрасте 56 лет. В настоящее время Перец выступает с лекциями для молодежи и военнослужащих ЦАХАЛ, она является доктором наук Университета Бар-Илан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Герцога с победой по итогам голосования. "Я желаю ему удачи от лица всех израильских граждан", - сказал он. Также он поблагодарил Перец и выразил уверенность, что "она продолжит вносить вклад в израильское общество, как она делала это на протяжении всей своей жизни".

Президент в Израиле исполняет, главным образом, представительские функции, его избирает Кнессет на семь лет. Запрещено одному и тому же лицу занимать более чем один срок.