В Россотрудничестве считают, что ЕС не защищает права русскоязычного населения в Прибалтике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза не уделяют должного внимания проблеме притеснения русскоязычного населения в государствах Прибалтики, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Евросоюз от этого (от защиты прав русскоязычного населения в Прибалтике - ИФ) отстраняется. Все те органы, которые существуют в ЕС, ОБСЕ, и евросоюзовские комиссии, и так далее, они с огромной неохотой обращают внимание на притеснение русскоязычной прессы или вообще независимой прессы в Прибалтике. Это не секрет", - сказал Примаков.

Он добавил, что для наших соотечественников, которые живут в Прибалтике, правозащитная тематика является одной из важнейших. Глава Россотрудничества также подчеркнул, что, если прибалтийские государства "входят в европейское пространство, то они входят и в правовое пространство ЕС" и на их территории права русскоязычного меньшинства должны быть защищены.