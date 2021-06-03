Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

В Россотрудничестве считают, что ЕС не защищает права русскоязычного населения в Прибалтике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза не уделяют должного внимания проблеме притеснения русскоязычного населения в государствах Прибалтики, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Евросоюз от этого (от защиты прав русскоязычного населения в Прибалтике - ИФ) отстраняется. Все те органы, которые существуют в ЕС, ОБСЕ, и евросоюзовские комиссии, и так далее, они с огромной неохотой обращают внимание на притеснение русскоязычной прессы или вообще независимой прессы в Прибалтике. Это не секрет", - сказал Примаков.

Он добавил, что для наших соотечественников, которые живут в Прибалтике, правозащитная тематика является одной из важнейших. Глава Россотрудничества также подчеркнул, что, если прибалтийские государства "входят в европейское пространство, то они входят и в правовое пространство ЕС" и на их территории права русскоязычного меньшинства должны быть защищены.

Евросоюз Прибалтика

Новости
Пандемия коронавируса

ФМБА заявило об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса

ФМБА заявило об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса

ФБР считает причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi

ФБР считает причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi

Яир Лапид объявил президенту Израиля о создании правящей коалиции

Яир Лапид объявил президенту Израиля о создании правящей коалиции

Нанесший себе травмы в зале суда оппозиционер Латыпов выписан из больницы

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

ФРГ разрешила российские авиарейсы после выдачи Lufthansa права на полеты в РФ

Нерегулярный вывозной рейс из Стамбула задержал в аэропорту сотни россиян

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход Белоруссии

В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына

Трамп закрыл блог на своем сайте

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');