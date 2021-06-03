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Microsoft представит новую версию Windows 24 июня

Microsoft представит новую версию Windows 24 июня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Компания Microsoft анонсирует новую версию Windows 24 июня, пишет агентство Bloomberg.

На презентации выступят генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и главный директор по продуктам Панос Панай.

Новое программное обеспечение (ПО) будет включать в себя изменения в дизайне интерфейса, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через Windows app store, а также способы более легкого построения связей между пользователями и сообществами.

Сначала ПО будет распространено среди тестеров Windows, которые подписываются на тестирование новых продуктов после презентации. Официальный выход запланирован на осень.

Microsoft Windows

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