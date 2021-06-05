США создали приложение для наблюдения за беженцами до их въезда

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Погранично-таможенная служба США (ПТС) начала использовать приложение для сбора и хранения данных о просителях убежища из Мексики до их въезда в страну. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Программа использует технологию распознавания лиц, геолокацию и облачные вычисления. Поэтому ее применение вызвало вопросы о сохранении конфиденциальности собранной информации.

Министерство внутренней безопасности США считает приложение необходимым, так как чиновники не могут следить за всеми беженцами. Поэтому международные и неправительственные организации отправляют данные мексиканцев, ищущих убежища, пограничникам США через программу. После этого ПТС проверяет информацию и принимает решение о допуске просителя в США.

Приложение было зарегистрировано свыше семи месяцев назад, при этом ранее ПТС не заявляла, что оно будет использоваться для проверки беженцев.

На прошлой неделе администрация Джо Байдена отказалась от иммиграционной политики бывшего президента США Дональда Трампа в отношении мексиканцев, которые ищут убежища.

При Трампе просители должны были ждать решения миграционного суда США находясь в Мексике. Из-за этой нормы около 70 тысяч мексиканцев были направлены в свою страну с января 2019 года. Ее действие было приостановлено с начала президентства Байдена. Меморандум министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса полностью отменил эту норму 2 июня.

Майоркас также заявил, что администрация Байдена запросила $1,2 млрд на модернизацию технологий для обеспечения безопасного и гуманного обращения с мигрантами.