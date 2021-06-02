США отказались от политики Трампа в отношении убежища для мексиканцев

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Администрация Джо Байдена отказалась от иммиграционной политики бывшего президента США Дональда Трампа в отношении мексиканцев, которые ищут убежища. Об этом сообщает Associated Press.

При Трампе просители должны были ждать решения миграционного суда США находясь в Мексике. Из-за этой нормы около 70 тысяч мексиканцев были направлены в свою страну с января 2019 года. Ее действие было приостановлено с начала президентства Байдена. Меморандум министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса полностью отменил эту норму 2 июня.



По словам Майоркаса, затраты на выполнение закона превышают его выгоду, при этом он не соответствует ценностям новой администрации.

Член палаты представителей от республиканской партии США Джон Катко назвал отмену политики Трампа ошибкой, так как это помешает ограничению числа мигрантов. Он указал, что Байден хочет отодвинуть национальную безопасность США на задний план.

С 19 февраля в США смогли вернуться свыше 11 тысяч мексиканцев, которые ждут решения о предоставлении им убежища.