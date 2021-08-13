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В США заявили о беспрецедентном числе мигрантов на границе с Мексикой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Беспрецедентное количество иммигрантов пытаются пересечь границу США с Мексикой, сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентным числом иммигрантов на пунктах пропуска на нашей южной границе", - сказал Майоркас, чьи слова приводят американские СМИ.

"Ситуация на границе - это один из самых сложных вызовов для нас. Ситуация сложная, она постоянно меняется и затрагивает людей в сложных ситуациях на фоне глобальной пандемии", - отметил он.

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По его словам, к росту этого показателя привело несколько причин, в частности, "ухудшение условий в их родной стране, в том числе бедность, рост насилия и коррупция".

Согласно данным погранслужбы США, за июль зафиксировано более 200 тыс. незаконных попыток людей пересечь границу с Мексикой и въехать в США.

Майоркас на этой неделе посетил Техас и встретился с должностными лицами штата, которые раскритиковали подход президента США Джо Байдена к решению проблемы на границе с Мексикой.

Американские СМИ напоминают, что Байден отошел от жесткого иммиграционного подхода своего предшественника Дональда Трампа. Бывший американский лидер неоднократно возмущался действиями Байдена по этому вопросу и отмечал, что десятки тысяч людей проникают в США, включая преступников, а действующий президент ничего не делает, чтобы это остановить.

Граница между США и Мексикой

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