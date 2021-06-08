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Военные ФРГ объяснили, почему решили вывезти алкоголь из Афганистана

Военные ФРГ объяснили, почему решили вывезти алкоголь из Афганистана
Сотрудник службы безопасности Афганистана уничтожают конфискованные наркотики и алкоголь
Фото: Wali Sabawoon/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Немецкое командование решило вывозить алкоголь из Афганистана, а не уничтожать, чтобы не загрязнять природу, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы бундесвера.

"Это мусульманская страна, продать алкоголь там на месте или отдать какой-либо фирме нельзя, уничтожить тоже нельзя из соображений защиты природы. Было решено вывезти", - сказал собеседник агентства во вторник.

Министерство обороны ФРГ в связи с планами по выводу войск из этой страны решило забрать и запасы алкоголя, около 22,6 тыс. литров которого осталось у немцев в Афганистане. Запасы спиртного скопились у военных ФРГ после того, как командование запретило им выпивать из-за растущей напряженности в стране на фоне подготовки сил НАТО к выводу контингента.

"Осталось три паллеты с банками смешанных напитков на основе пива, 25 паллет с пивными банками и одна паллета с шампанским и вином. Всего 22,6 тыс. литров напитков", - уточнил представитель минобороны.

До распоряжения командования в Афганистане немецкие солдаты имели право на две порции алкогольных напитков ежедневно в специально отведенное для этого время.

"Каждый день в определенное время они могли получить до двух доз пива по 0,33 литра или вместо этого один бокал вина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фирму, которая будет вывозить алкоголь, уже нашли, она заберет спиртное и перепродаст его, вырученные деньги пойдут на оплату услуг этой компании.

В середине апреля стало известно, что США и НАТО приступят к выводу своих войск из Афганистана с 1 мая.

Афганистан Германия НАТО

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