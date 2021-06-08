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Эстония за 15 лет переведет школьное обучение на эстонский язык

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии планирует перевести школьное обучение полностью на эстонский язык не позднее 2035 года, заявила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Школьное образование на эстонском языке обеспечивает интеграцию детей и молодежи в эстонское культурное и ценностное пространство, дает каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни и продолжить учебу на следующем уровне образования", - сказала премьер-министр, отвечая во вторник в парламенте на вопросы депутатов о переводе русскоязычного образования на эстонский язык.

Каллас сообщила, что министерству образования и науки дано задание составить план действий в области эстоноязычного обучения, который можно считать подготовкой к переходу на образование на государственном языке. По ее словам, пока министерство составляет план, закон об основной школе и гимназии меняться не будет.

В настоящее время в гимназических классах русскоязычных школ Эстонии 60 процентов обучения ведется на государственном языке, остальное - на русском.

Эстония

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