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Специалисты из РФ и США обсудили вопросы эксплуатации блока "Заря" на МКС

В том числе обсуждались вопросы о продлении срока службы служебного модуля "Звезда"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), представители NASA и компании Boeing возобновили работу в режиме оффлайн в рамках действующих контрактных обязательств по проекту Международной космической станции, сообщает во вторник "Роскосмос" по итогам совещания в Центре Хруничева с заказчиками по программе МКС.

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"Специалисты дирекции программы МКС и конструкторского бюро Центра Хруничева, Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, компании Boeing, ведущего американского подрядчика по этому проекту, рассмотрели текущие вопросы эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" и служебного модуля "Звезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны оценили работоспособность ФГБ на основе анализа его функциональности в составе станции. По инициативе Центра Хруничева сделаны предложения по проведению его диагностики для исключения нештатных ситуаций, аналогичных возникшим с модулем "Звезда", связанных с герметичностью корпуса.

"Достигнута договорённость по продолжению контракта между компаниями по закупке комплектов ЗИП (запчасти, инструменты, принадлежности и материалы - ИФ) сменных блоков ФГБ, а также проведению регламентных работ с заменяемым на орбите оборудованием, закупленным на 2021-2024 гг. для расширения технических возможностей "Зари". В том числе обсуждались вопросы о продлении срока службы служебного модуля "Звезда" с учётом замечаний к работе его систем", - проинформировали в "Роскосмосе".

В настоящее время ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и компания Boeing работают в рамках основного контакта по продлению эксплуатации ФГБ после 15 лет работы на орбите, подписанного в 2013 году, и дополнительного соглашения о поставке заменяемого на орбите оборудования для обеспечения эксплуатации ФГБ "Заря" и выполнении работ по модернизации конструкции, напомнили в госкорпорации.

США Россия МКС Роскосмос NASA Boeing

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