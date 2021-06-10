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Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ в "проазербайджанской позиции"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху в "проазербайджанской позиции".

"В 2018 году, после нашего прихода к власти, мы унаследовали переговорный процесс по карабахскому урегулированию в тупиковом состоянии. Проблема в том, что посредники Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) выражали ту же позицию по карабахскому урегулированию, что и Азербайджан. Но важно зафиксировать, что эта позиция сформировалась не в 2018 году, а намного раньше", - сказал Пашинян в рамках предвыборной агитации в городе Спитак в четверг.

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По его словам, в январе 2016 года посредники выдвинули Армении условие отказаться от идеи промежуточного статуса Нагорного Карабаха.

"Вопрос был поставлен следующим образом - были формулы "территории в обмен на статус", "территории в обмен на мир", а с 2016 по 2018 гг. была сформулирована формула "территории в обмен ни на что". Мы в 2018 году переговорный процесс унаследовали именно по этой формуле. Посредники и международное сообщество, на которых мы надеялись, перед нами поставили задачу вернуть территории", - отметил Пашинян.

Он обвинил в этом прежние власти Армении, в частности, экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

"Но мы боролись на протяжении трех лет, чтобы эта программа не стала реальностью", - сказал Пашинян.

Армения Азербайджан. ОБСЕ Никол Пашинян

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