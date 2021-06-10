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Аналитики отметили рост сейсмической активности в нефтегазодобывающих штатах США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Количество землетрясений в основных нефтегазодобывающих штатах США с 2017 года неуклонно растет, в текущем 2021 году может быть достигнут новый рекорд по числу подземных толчков, говорится в исследовании консалтинговой компании Rystad Energy.

Исследование Rystad охватывает статистику толчков амплитудой свыше 2 баллов по шкале Рихтера в Оклахоме, Техасе, Луизиане и Нью-Мексико. В 2017 году зафиксировано 242 таких события, в 2018 - 491, 686 в 2019 году и 938 в 2020 году. За первые пять месяцев 2021 года было уже 570 таких толчков, что может привести к достижению нового рекорда при сохранении текущей динамики.

Также эксперты отмечают увеличение амплитуды землетрясений: с начала 2021 года отмечено 11 толчков свыше 3,5 баллов, в 2020 - 14, в 2018 и 2019 - по 6.

По мнению Rystad, наибольшее влияние на сейсмическую активность оказывает захоронение пластовых вод, объем закачки которых резко вырос за последнее десятилетие. Работа нефтегазовых компаний также оказывает влияние на доступность водоснабжения и качество воды в этих регионах.

Rystad Energy США Техас Оклахома Луизиана

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