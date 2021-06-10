РФ подписала соглашение с Конго, позволяющее заходы кораблей и визиты авиации

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военные корабли смогут заходить в Республику Конго, а самолеты совершать посадку на территории этой страны.

Это предусматривает межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Документ, подписанный 24 октября 2019 года, вступил в силу 15 апреля 2021 года. Текст соглашения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, в частности, предполагает официальные визиты делегаций, участие в военных учениях, встречи военных экспертов, обучение и подготовку военных кадров, а также заходы военных кораблей и визиты военной авиации.

Согласно документу, Россия и Конго будут обмениваться информацией по оборонным вопросам, развивать отношения в сфере совместной подготовки войск, обмениваться опытом в области миротворческой деятельности и взаимодействовать в мероприятиях по борьбе с терроризмом и пиратством.

В мае 2019 года Россия и Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну. Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявлял, что в Конго есть большое количество военной и специальной техники советского производства, которая нуждается в ремонте.

"Это и бронированная, легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и так далее. Она, конечно же, нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации", - сказал тогда Фомин, отметив, что российские специалисты будут вести обучение местных кадров и помогать в ремонте техники.