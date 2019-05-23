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Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Глава МИД РФ Сергей Лавров после церемонии подписания пояснил журналистам, что военные специалисты работают в республике.

В свою очередь замминистра обороны Александр Фомин рассказал журналистам, что еще с советских времен в Конго большое количество военной и специальной техники российского производства. По его словам, часть этой техники может еще долго служить укреплению обороноспособности Конго.

"Это и бронированная, легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и так далее. Она, конечно же, нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации", - пояснил Фомин.

Он отметил, что российские специалисты будут обучать конголезских специалистов и помогать в ремонте техники.

"Это новый контракт, но в целом это продолжение когда-то начатой очень красивой истории под названием военно-техническое сотрудничество", - отметил замминистра.

Конго

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