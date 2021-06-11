Байден подарил Джонсону велосипед и шлем американского производства
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подарил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону велосипед и шлем для езды американского производства на встрече 10 июня. Об этом сообщает Associated Press.
Велосипед и шлем были сделаны на заказ небольшим семейным предприятием Bilenky Cycle Works из Филадельфии. Город находится в родном штате Байдена - Пенсильвании.
В Белом доме заявили, что подарок был выбран как жест дружбы и разделяет общий интерес двух лидеров к велоспорту.
В ответ Джонсон вручил Байдену фотографию фрески Фредерика Дугласа в Эдинбурге, а его супруге Джилл - первое издание романа Дафны Дю Морье.
Великобритания стала первой страной, которую Байден посетил в качестве президента и он впервые встретился с Джонсоном в ходе этой поездки.