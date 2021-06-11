Байден подарил Джонсону велосипед и шлем американского производства

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подарил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону велосипед и шлем для езды американского производства на встрече 10 июня. Об этом сообщает Associated Press.

Велосипед и шлем были сделаны на заказ небольшим семейным предприятием Bilenky Cycle Works из Филадельфии. Город находится в родном штате Байдена - Пенсильвании.

В Белом доме заявили, что подарок был выбран как жест дружбы и разделяет общий интерес двух лидеров к велоспорту.

В ответ Джонсон вручил Байдену фотографию фрески Фредерика Дугласа в Эдинбурге, а его супруге Джилл - первое издание романа Дафны Дю Морье.

Великобритания стала первой страной, которую Байден посетил в качестве президента и он впервые встретился с Джонсоном в ходе этой поездки.