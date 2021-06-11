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В США расследуют случаи допросов работников Apple при президентстве Трампа

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси потребовала провести расследование сообщения о том, что при президенте Дональде Трампе Минюст вызывал сотрудников компании Apple для получения информации о конгрессменах, сообщило агентство Associated Press.

"Новость о политизации министерства юстиции при администрации Трампа ужасна. Эти действия, по-видимому, являются еще одним вопиющим нападением на нашу демократию, совершенным бывшим президентом", - говорится в распространенном заявлении Пелоси.

The New York Times сообщила в четверг, что в 2017 и 2018 годах Минюст направлял сотрудникам Apple повестки, чтобы в ходе их допросов получить данных по крайней мере на двух членов Комитета по разведке Палаты представителей, их помощников и членов семей.

Издание анонимно цитировало информированные источники, в том числе должностных лица комитета.

Председатель комитета Адам Шифф, который был одним из тех, на кого собиралась информация, заявил в связи с сообщением газеты: "Я считаю, что (...) генеральный инспектор должен расследовать этот и другие случаи, которые предполагают использование коррумпированным президентом правоохранительных органов в качестве оружия".

Газета сообщила, что повестки в Apple поступили в то время, когда министерство юстиции пыталось выявить источники утечек информации, которая стала поводом для сообщений СМИ о контактах между партнерами Трампа и Россией.

Apple США Дональд Трамп Нэнси Пелоси

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