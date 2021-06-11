Европейское космическое агентство отправит орбитальный аппарат к Венере

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило отправку к Венере орбитального аппарата EnVision в начале 2030-ых годов, сообщается на сайте агентства.

Основная задача миссии - исследовать поверхность планеты, атмосферу, геологический состав, структуру и гравитационное поле. Для этих целей на EnVision будет размещён широкий инструментарий - эхолоты, спектрометры и радары.

"Нас ждёт новая эра в исследовании нашего ближайшего, но невероятно отличного от нас соседа по Солнечной системе", - заявил директор агентства по науке Гюнтер Хасингер.

Ранее американское аэрокосмическое агентство НАСА заявило о выделении средств на две новые миссии на Венеру - по 500 млн долларов на каждую. Начало обеих намечено на 2028-2030 годы. Их цель - выяснить, как получилось, что Венера, имея столько сходных характеристик с Землёй, стала абсолютно непригодной для жизни планетой.