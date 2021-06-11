Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Монголии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщает в пятницу Российский фонд прямых инвестиций.

В феврале текущего года Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V".

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.

Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, Белоруссии, Конго, Маврикии, Анголе, Венесуэле, Никарагуа, Палестине и Бахрейне.