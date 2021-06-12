Госсекретарь США выступил с поздравлением по случаю Дня России

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил российский народ с Днем России, заверив, что Соединенные Штаты выступают за сотрудничество с РФ и поддерживают стремление россиян к демократии и верховенству закона в стране, сообщил американский госдепартамент.

"От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с Днем России. Этот праздник знаменует собой значительный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России", - заявил Блинкен.

Он сказал: "Пользуясь возможностью, я подтверждаю стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям".

По его словам, Декларация "признала демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировала их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также их право на жизнь и достоинство", и США "привержены поддержке российского народа", который стремится к реализации положений документа.