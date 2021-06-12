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Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Куба объявила о временном прекращении с 21 июня приема наличных долларов, сообщает в субботу телеканал Fox News.

В стране объясняют решение экономической блокадой со стороны США. В Центральном банке Кубы отметили, что с начала работы администрации экс-президента США Дональда Трампа было разорвано сотрудничество со многими зарубежными банками. В свете ограничений в Кубе признают сложности с проведением операций в долларах.

В сообщении Центрального банка Кубы отмечается, что после отмены десятипроцентного налога на обмен долларов в июне 2020 года в свете пандемии число долларовых депозитов в стране увеличилось.

Куба

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