Выход последних частей "Форсажа" запланирован на 2023-2024 годы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вин Дизель сообщил об ожидаемых датах выхода заключительных частей в серии "Форсаж": релиз двух фильмов запланирован на 2023 и 2024 годы.

"Я знаю, людям покажется, что ставить точку необязательно, но я считаю, что все хорошие вещи должны иметь свой конец. Для этого есть причины. Я думаю, франшиза заслуживает этого", - сказал американский актер, чьи слова приводит агентство Associated Press. Он исполнял роль Доминика Торетто в фильмах франшизы с самой первой части, вышедшей в 2001 году.

Как рассказал режиссер Джастин Лин, недавно вышедший на экранах "Форсаж 9" станет первой частью последней главы саги.

Премьера "Форсажа 9" состоялась в российских кинотеатрах 19 мая. В мировом прокате фильм собрал более $250 млн.