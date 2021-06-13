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Австралийские ученые нашли новую популяцию синих китов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), говорится в сообщении университета.

Китов выдало их пение, которое было зафиксировано гидрофонами организации, призванной следить, в том числе, за возможными подводными испытаниями ядерного оружия.

"Мы обнаружили целую новую группу карликовых синих китов прямо посреди Индийского океана. Мы не знаем, сколько китов в этой группе, но подозреваем, что их много, по огромному количеству звуков, которые мы слышим", - отмечает старший автор исследования, профессор Университета Нового Южного Уэльса Трейси Роджерс.

Изучая данные ОДВЗЯИ, ученые обнаружили необычно сильный сигнал - песню кита, которая ранее была идентифицирована в записях. Изучив структуру песни, частоту и темп, исследователи поняли, что она принадлежит группе карликовых синих китов, но не относится ни к одной из групп, ранее записанных в этом районе. Если визуальные наблюдения подтвердят наличие новой популяции, она станет пятой популяцией карликовых синих китов, обнаруженной в Индийском океане.

Карликовые синие киты - самые маленькие представители семейства синих китов, они могут достигать 24 метров в длину. Песни китов слышны на расстоянии до 500 км.

Австралия Университет Нового Южного Уэльса Индийский океан

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