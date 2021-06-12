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Дайвер из штата Массачусетс выбрался невредимым из пасти кита

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Американский ловец лобстеров Майкл Паккард выжил после того, как его проглотил горбатый кит, сообщает BBC News.

Майкл Паккард рассказал в интервью WBZ-TV News, что нырял в акваланге с судна и неожиданно оказался в пасти гигантского млекопитающего примерно на 30-40 секунд у Провинстауна (штат Массачусетс).

"Почувствовал сильный толчок, и все потемнело", - описал событие Паккард.

Майкл Паккард рассказал, что думал в тот момент о своей жене и двух сыновьях 12 и 15 лет. Неожиданно кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Дайвер добрался до лодки с подозрением на вывих колена.

Журналисты взяли интервью у Майкла Паккарда после того, как он был выписан из больницы Кейп-Код в Хайаннисе. Паккард рассказал, что жена давно просит найти его другую работу, однако он не собирается отказываться от 40-летней карьеры ныряльщика.

Горбатые киты, как правило, кормятся, широко открывая рот, чтобы проглотить как можно больше добычи, такой как рыба или криль, что привело морских ученых к предположению, что то, что случилось с Майклом Паккардом, было случайностью.

Горбатые киты могут вырасти до 15 метров в длину и весить около 36 тонн. По данным Всемирного фонда дикой природы, их численность в мире составляет около 60 000 особей.

США

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