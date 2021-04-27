Экологи просят запретить вылов китообразных в культурно-просветительских целях

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Представители Гринпис России считают, что необходимо запретить вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Новый законопроект, подготовленный правительством, не запрещает вылов китообразных в этих целях, сообщают в пресс-службе российского отделения Гринпис.

"Сейчас актуальна другая проблема - ловля китов в учебных и культурно-просветительских целях, которыми прикрываются для продажи животных в дельфинарии и океанариумы. Из-за этого косатки, белухи и другие морские млекопитающие до сих пор используются в развлекательных шоу", - говорится в сообщении экологов во вторник.

В пресс-службе российского отделения Гринпис отмечают, что разрешения на добычу в таких целях выдаёт Росрыболовство. "Именно так были выловлены 11 косаток и 90 белух, которые попали в "китовую тюрьму" под Находкой для последующей продажи в Китай", - отмечают экологи.

По их словам, подготовленный правительством законопроект не запрещает вылов китов в этих целях. В связи с этим представители Гринпис России просят поддержать другой законопроект, которые запрещает вылов водных млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях.

Ранее во вторник в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в законодательство России, согласно которым запрещается промышленное и прибрежное рыболовство китообразных - китов, дельфинов и морских свиней. Также в рамках проекта федерального закона планируется установить более строгий режим регулирования рыболовства морских млекопитающих, вплоть до запрещения рыболовства их отдельных видов.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Впоследствии животные были постепенно освобождены из "китовой тюрьмы". 10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных.