Лидеры G7 договорились поставить 2,3 млрд доз вакцин развивающимся странам

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 по итогам саммита заявили о планах поставить 2,3 млрд доз вакцин развивающимся странам до конца 2022 года, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, пока остается не до конца ясным, какие из озвученных обязательств государств совпадают с более ранними, а какие дополняют ранее анонсированные планы. Детали ожидаются позднее в воскресенье.

Известно, что Великобритания пообещала в следующем году обеспечить 100 млн доз вакцин, Канада - до 100 млн, а страны ЕС еще ранее в мае взяли на себя обязательство по поставке 100 млн доз.

Ранее в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что считает важным поддерживать глобальное производство вакцин от коронавируса.

"Мы хотим, чтобы производство было не только в Европе или Азии, но и на африканском континенте и я рада, что фирма Biontech активно действует в этом направлении, как многие другие фирмы тоже", - сказала она. Канцлер добавила, что участники саммита также договорились укреплять ВОЗ..