Украина заявила, что готова обсудить компенсацию потерь от транзита газа

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток 2", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал Кулеба в воскресном интервью немецкому изданию Welt.

По его словам, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".

Кулеба заявил, что для Украины газопровод представляет "угрозу безопасности".

Строительство морской части первой нитки газопровода "Северный поток 2" было технически завершено в начале июня.

После этого администрация США заявила, что намерена продолжать вводить санкции против газопровода и показать позицию против этого проекта.

При этом Вашингтон подчеркнул, что одновременно с этим будет вести переговоры с партнерами, чтобы "не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления" в Европе.

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 июня сообщила, что обсудила с президентом США Джо Байденом его предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным и газопровод "Северный поток 2". Она считает, что в вопросе газопровода Германия и США находятся "на хорошем пути".