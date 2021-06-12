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Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом США Джо Байденом его предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным и газопровод "Северный поток 2".

"Мы говорили сегодня о его будущей встрече с Владимиром Путиным, обменялись мнениями... коротко обсудили тему "Северного потока 2", - сказала она журналистам в Корнуолле на саммите G7, запись выступления предоставила пресс-служба правительства ФРГ.

Канцлер считает, что в вопросе газопровода Германия и США находятся "на хорошем пути".

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.

В минувший четверг пресс-служба Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство морской части первой нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершено.

Германия Ангела Меркель США Джо Байден Северный поток 2

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