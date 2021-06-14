Минюст Германии подтвердил претензии к Telegram

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Представитель Минюста Германии подтвердила претензии к мессенджеру Telegram.

"У них отсутствует четкий путь для жалоб на подозрительный контент", - сказала она журналистам в Берлине.

По словам представителя министерства, теперь у Telegram есть время на то, чтобы сформулировать свой ответ немецкому ведомству.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что мессенджер вне досягаемости правительств. Другие сервисы сотрудничают с властями государств, а в случае Telegram власти Германии долго время даже не знали, по какому адресу направлять обращения. Сейчас же Минюст ФРГ открыл официальное производство.

Der Spiegel писал, что Telegram превратился в ресурс, где кто угодно может писать что угодно. А это привлекает разного рода конспирологов. Например, в Германии месенджер популярен у правых экстремистов, наркодилеров и мошенников. Издание называет Telegram аналогом даркнета.

По информации издания, Берлин намерен потребовать от Telegram сотрудничать с властями страны, удалить незаконный контент и передавать спецслужбам данные, необходимые для расследования. Отмечается, что чиновники направляли официальные запросы в офис компании в Дубае, но ответа не получили.

Der Spiegel отмечает, что мессенджеру грозят штрафы размером до 55 млн евро.