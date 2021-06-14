В Индии умер мужчина, у которого было 38 жен и 89 детей
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава одной из самых больших семей в мире умер в индийском штате Мизорам на 77-м году жизни.
Как пишет "Би-би-си", Зиона Чана был лидером религиозной секты, которая практиковала полигамию. У мужчины осталось 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Он страдал от диабета и высокого давления.
Его семья принадлежит к христианской секте Чана Пол, у которой около 2 тыс. последователей. Все они живут по соседству с домом Чаны в деревне Бактавнг Тлангнуам в 55 км от города Аиджал, столицы штата Мизорам на северо-востоке Индии.
Основал секту дед Зионы Чаны, это произошло в 1942 году.
Как отмечает "Би-би-си", точно оценить размер семьи Чаны сложно: по некоторым данным, на самом деле у него было 39 жен, 94 ребенка и 33 внука, что дает в общей сложности 181 человека. Старшую жену Чана встретил в 17 лет, когда той было 20.
Семья жила в четырехэтажном 100-комнатном особняке. Местные СМИ утверждают, что жены живут в одной спальне рядом с отдельной спальней хозяина. Дом пользуется популярностью у туристов, которые приезжают посмотреть, как живет эта необычная семья.
По данным СМИ, только за один ужин семья съедает почти 100 кг риса, около 60 кг картофеля и около 30 кур.
With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021
Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.
Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr